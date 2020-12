Approvate in consiglio le ultime variazioni di Bilancio 2020, contenenti, tra l’altro, ulteriori misure destinate al sostegno di famiglie e attività economiche/commerciali colpite dagli effetti dei provvedimenti per il contenimento del Covid.

Approvate in consiglio comunale a Buscate le ultime variazioni di Bilancio 2020, contenenti, tra l’altro, ulteriori misure destinate al sostegno di famiglie e attività economiche/commerciali colpite dagli effetti dei provvedimenti per il contenimento della pandemia COVID19 che si aggiungono a quelli già approvati nei mesi precedenti. In estrema sintesi, ecco allora 30.000 euro per un progetto a favore dei commercianti, #IcomproaBuscate (vedi dettaglio a parte), 10.000 euro per aiuti e assistenza alle famiglie e persone in difficoltà, 4.600 euro contributo all’asilo nido, 8.600 euro contributo alla scuola materna parrocchiale, 10.000 euro manutenzioni straordinarie e manutenzione strade e 25.000 euro contributo alla parrocchia per interventi straordinari sulla chiesetta di San Pietro. "Abbiamo destinato ulteriori 49.000 euro per investimenti, che si aggiungono a quelli deliberati nei mesi scorsi, e ripartiti, nello specifico, in 20.000 euro per la finalizzazione degli impianti di videosorveglianza (tramite applicazione avanzo di amministrazione) e 29.000 euro per gli interventi previsti sul parco Pratone (tramite applicazione avanzo di amministrazione così da non dover aprire nessuna pratica di mutuo) - afferma il sindaco Fabio Merlotti - Tutto questo è stato possibile tramite i risparmi che come Amministrazione abbiamo saputo concretizzare nel corso del 2020, specialmente grazie ai 119,000 euro di risparmio legati alla rinegoziazione dei mutui del comune".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro