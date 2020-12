Turbigo: test rapidi antigenici

Test rapidi antigenici a Turbigo, grazie alla collaborazione con 'La Salute'. Il servizio sarà disponibile dal lunedì al sabato dalle 14 alle 18 presso l'ambulatorio di via Roma.

Test rapidi antigenici a Turbigo. Un altro tassello che il Comune del nostro territorio mette in campo per far fronte alla difficile emergenza Covid-19. "Grazie alla collaborazione con 'La Salute' - spiega il sindaco Christian Garavaglia - presso l’ambulatorio infermieristico di via Roma, 1, sarà possibile effettuare, appunto, test rapidi". Più nello specifico, il servizio sarà disponibile dal lunedì al sabato dalle 14 alle 18, previo appuntamento telefonico al numero 0331/871440 (contattabile dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19). Allo stesso numero si potranno ricevere informazioni sui test e sui costi. "Credo che questo servizio possa essere utile per la cittadinanza che nei giorni scorsi si è trovata in difficoltà nell’individuare luoghi idonei dove recarsi per effettuare i test - conclude - Il virus si combatte anche con un’attenta prevenzione e con l’individuazione più capillare possibile di coloro che sono positivi. Durante la mattinata l’ambulatorio resterà attivo per servizio prelievi ed attività infermieristiche e sarà sanificato e pulito costantemente".

