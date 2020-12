Covid Castano: "Piangiamo un altro castanese"

Un'altra notizia triste arriva, purtroppo, da Castano, per quanto concerne l'emergenza Covid-19: "La nostra città piange un altro castanese che non c'è più". 4, poi, i nuovi positivi.

Il Comune di Castano Primo ha avviato una ricerca pubblica, per individuare, appunto, operatori in grado di effettuare tamponi 'drive through' in città.