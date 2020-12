L'episodio, oggi pomeriggio, lungo la via Milano a Turbigo. Sul posto i vigili del fuoco di Inveruno, la polizia locale del comando cittadino e un'ambulanza.

Furgone in fiamme. E' successo questo pomeriggio (martedì 1 dicembre) in via Milano a Turbigo. Il mezzo, da quanto si è saputo negli attimi appena successivi all'episodio, per cause in corso di accertamento, avrebbe preso fuoco mentre stava viaggiando. Per fortuna il conducente è riuscito ad uscire dall'abitacolo, mentre sul posto si sono portati i vigili del fuoco volontari di Inveruno, la polizia locale del comando cittadino e un'ambulanza. I pompieri hanno lavorato diverso tempo per spegnere il rogo, nel frattempo i vigili urbani hanno provveduto a regolare il traffico in transito.

