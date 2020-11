Cercasi operatori tamponi in auto

Il Comune di Castano Primo ha avviato una ricerca pubblica, per individuare, appunto, operatori in grado di effettuare tamponi 'drive through' in città.

'AAA cercasi' operatori per test e tamponi 'drive through'. L'annuncio è dell'Amministrazione comunale di Castano che, appunto, in città vorrebbe dare vita a questo ulteriore servizio per la popolazione. "La situazione sanitaria a livello nazionale non è ancora facile, ma qualche primo segnale di miglioramento sta arrivando giorno dopo giorno - ha scritto il sindaco Giuseppe Pignatiello - Come Amministrazione, quindi, riteniamo essenziale sostenere il sistema sanitario nazionale e regionale e, in particolare, crediamo che sia ancora più indispensabile procedere con misure di tracciamento e tutela. Per questo motivo, abbiamo avviato una ricerca pubblica per individuare operatori in grado di realizzare un centro tamponi e test rapidi nella nostra città, in totale sicurezza per i cittadini attraverso l’utilizzo del 'drive through', ovvero senza uscire dall’auto".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro