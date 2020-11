Castano Covid: "Altri 2 castanesi ci hanno lasciato"

"Anche in queste ultime ore - commenta il sindaco Giuseppe Pignatiello - abbiamo avuto altri due decessi - dice il sindaco". I nuovi positivi, invece, sono 3; 10 i guariti.

Purtroppo, ancora notizie tristi quelle che arrivano da Castano. "Anche in queste ultime ore - commenta il sindaco Giuseppe Pignatiello - abbiamo avuto altri due decessi. Due castanesi che ci lasciano e lasciano la nostra comunità. Quello che voglio dire è che, naturalmente, non ci sono solo morti per Covid, ma siamo nel mezzo di una pandemia e, quindi, ritengo doveroso fare le condoglianze alle famiglie che si trovano a vivere una situazione che nessuno ha mai affrontato prima. Ovvio che la vicinanza va a tutte le persone che sono venute a mancare. Per quanto riguarda, poi, le positività, ne abbiamo 3 in più, a fronte di 10 guarigioni. E anche gli isolamenti si riducono (20 in meno). Serve mantenere comportamenti corretti ed essere responsabili".

