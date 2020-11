Da lunedì test sierologici

Lo avevamo anticipato già la scorsa settimana ma ora è uffiale: da luned' 30 novembre avranno il via i test sierologici per i cittadini residenti a Cuggiono e Castelletto.

Lo avevamo anticipato già la scorsa settimana ma ora è uffiale: da lunedì' 30 novembre avranno il via i test sierologici per i cittadini residenti a Cuggiono e Castelletto.

"L'iniziativa è promossa dall'Amministrazione Comunale in ottemperanza alle indicazioni della DGR 3131/2020 di Regione Lombardia - specificano dall'amministrazione - I prelievi verranno eseguiti presso la Sala della Mangiatoia, in Villa Annoni piazza XXV aprile da lunedì 30 novembre a domenica 13 dicembre".

Il test sierologico ha un costo di €.24,50 e nel caso di positività sarà necessario effettuare il tampone di conferma al costo è di €.50,00. Il pagamento dovrà essere effettuato unicamente tramite POS.

PRENOTATI ORA

Per informazioni chiamare il Comune ai seguenti numeri: 02/97263212 – 02/97263201 – 02/97263229 orari ufficio.

(Attenzione: il tampone di conferma obbligatorio è previsto al punto B del documento approvato da Regione Lombardia con DGR 3131/2020)

"Il servizio ovviamente è riconosciuto e accreditato secondo le linee regionali - ci spiega il Sindaco Cucchetti - Confidiamo che anche questa attività possa aiutarci a ridurre questa seconda ondata che tanto duramente ha colpito la nostra comunità".

