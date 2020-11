"Diminuiscono i positivi"

"I nostri concittadini positivi scendono a 120 di cui 13 ricoverati in ospedale e 11 in RSA del territorio; 179 sono i concittadini in quarantena e permangono in isolamento fiduciario".

Primi significativi segnali di miglioramento anche nelle comunità di Cuggiono e Castelletto. A testimoniarli è il sindaco Giovanni Cucchetti: "Sul fronte covid vi comunico che i nostri concittadini positivi scendono a 120 di cui 13 ricoverati in ospedale e 11 in RSA del territorio; 179 sono i concittadini in quarantena e permangono in isolamento fiduciario - spiega nel suo aggiornamento periodico - In questi ultimi 3 giorni sono 53 le persone ufficialmente guarite (persone che hanno ricevuto l’esito negativo del tampone di controllo o che hanno trascorso 21 giorni di isolamento dalla prima positività di cui almeno gli ultimi sette senza sintomi).

Sono invece 15 le persone che hanno terminato il periodo di quarantena obbligatorio.

I dati, come sempre, sono ricavati dal portale ufficiale del Sistema Socio Sanitario di Regione Lombardia, ATS Milano Città Metropolitana.

Ancora una volta vi ricordo di continuare ad essere prudenti e usare tutte le cautele che ben conosciamo quali indossare sempre la mascherina nei luoghi pubblici e all’aperto, evitare assembramenti, rispettare il distanziamento e lavarsi o igienizzarsi spesso le mani.

Non usciamo se non per motivi di salute, lavoro e di reali necessità. chiediamoci sempre se è proprio indispensabile o posso aspettare e uscire qualche volta in meno.

Teniamo alta la nostra attenzione perché siamo in piena emergenza.

Ricordiamoci sempre che dobbiamo essere tutti parte della risoluzione del problema e non il problema".

