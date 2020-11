Lega: "Continuare con la coalizione"

L'intenzione da parte loro sembra essere chiara e precisa. "C'è la volontà di proseguire con l'attuale coalizione che sta guidando il paese". La Lega di Turbigo e le elezioni del 2021.

L'intenzione da parte loro sembra essere chiara e precisa. "C'è la volontà di proseguire con l'attuale coalizione che sta guidando il paese". La Lega di Turbigo, insomma, guarda al prossimo appuntamento elettorale del 2021 e lo fa, appunto, partendo dalle realtà che compongono l'attuale squadra di governo (Carroccio, Forza Italia, Fratelli d'Italia e civica 'Insieme per Turbigo'). "Ci sono stati alcuni contatti con le varie parti sui banchi della maggioranza in consiglio comunale - spiega Mattia Chiandotto, commissario della sezione turbighese, nonché assessore nella giunta del sindaco Christian Garavaglia - Per quanto ci riguarda, si vuole lavorare ancora assieme alla costruzione della nuova lista che si presenterà alle urne. Ovvio, l'emergenza Covid-19, in questo momento ha bloccato e rallentato tutto, ma appena ci sarà la possibilità di incontrarsi fisicamente, torneremo a ragionare in tale senso. Il Centrodestra unito, alla fine, è la strada che vorremmo percorrere anche per il futuro".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro