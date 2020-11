Sono 152 i cuggionesi 'positivi'

"I nostri concittadini positivi sono 152 di cui 16 ricoverati in ospedale e 10 in RSA del territorio; 180 sono i concittadini in quarantena e permangono in isolamento fiduciario".

Una diminuzione di contagi totali, un segno di speranza dopo questi mesi così complessi e difficili. L'evoluzione del contagio da coronavirus nella comunità di Cuggiono e Castelletto. I consueti aggiornamenti vengono direttamente dal sindaco Giovanni Cucchetti.

"I nostri concittadini positivi sono 152 di cui 16 ricoverati in ospedale e 10 in RSA del territorio; 180 sono i concittadini in quarantena e permangono in isolamento fiduciario.

In questi ultimi 2 giorni sono 20 le persone positive che hanno ricevuto l’esito negativo del tampone

di controllo e 8 hanno terminato il periodo di quarantena obbligatorio.

Di seguito riporto la statistica dei casi positivi per classi di età:

meno di 10 anni: 3 casi

da 10 a 20 anni: 8 casi

da 20 a 30 anni: 13 casi

da 30 a 40 anni: 21 casi

da 40 a 50 anni: 27 casi

da 50 a 60 anni: 32 casi

da 60 a 70 anni: 20 casi

oltre 70 anni: 28 casi

I dati, come sempre, sono ricavati dal portale ufficiale del Sistema Socio Sanitario di Regione

Lombardia, ATS Milano Città Metropolitana.

Continuiamo ad essere prudenti e usare tutte le cautele che ben conosciamo quali indossare

sempre la mascherina nei luoghi pubblici e all’aperto, evitare assembramenti, rispettare il

distanziamento e lavarsi o igienizzarsi spesso le mani.

Non usciamo se non per motivi di salute, lavoro e di reali necessità. Chiediamoci sempre se è

proprio indispensabile o è possibile aspettare e uscire qualche volta in meno.

Teniamo alta la nostra attenzione perché siamo in piena emergenza.

Ricordiamoci sempre che dobbiamo essere tutti parte della risoluzione del problema e non il

problema.

