Vaccinazioni ai bimbi anche in metro

Non solo in ambulatorio o nelle aree allestite in città, ma, adesso, a Milano sarà possibile effettuare la vaccinazione antinfluenzale ai bambini anche in metropolitana. Già, perché grazie alla collaborazione tra Regione Lombardia e Ospedale Buzzi, ecco che alla stazione di Gerusalemme è stato creato un apposito e specifico spazio, aperto dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18. "La campagna vaccinale - spiega il professor Gian Vincenzo Zuccotti, direttore della Pediatria del Buzzi - deve raggiungere un grande numero di bimbi, in quanto quest’anno per la prima volta il vaccino antinfluenzale non è rivolto soltanto alle categorie a rischio. Soprattutto, oggi, lo consiglio fortemente alle famiglie per quello che sta accadendo in tutto il mondo. Vorremmo poter impedire almeno l'infezione influenzale, visto che per il Coronavirus non esiste ancora una vaccinazione".

