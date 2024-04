Sanità: abolito ticket a inoccupati

Regione Lombardia ha deciso di estendere l'esenzione dal pagamento del ticket per l'assistenza farmaceutica (codice E02F) ai residenti inoccupati (i disoccupati già ne beneficiano) che ne facciano richiesta.

Regione Lombardia ha deciso di estendere l'esenzione dal pagamento del ticket per l'assistenza farmaceutica (codice E02F) ai residenti inoccupati (i disoccupati già ne beneficiano) che ne facciano richiesta. È quanto prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore al Welfare. Le disposizioni entreranno in vigore il 15 luglio 2024. Regione Lombardia, per questa misura, ha reso disponibili 9 milioni di euro.

Per aver diritto all'esenzione bisogna aver avviato la DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità), indipendentemente dall'esistenza o meno di un pregresso rapporto di lavoro. Il beneficio è esteso ai familiari a carico appartenenti al nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263 euro incrementato a 11.362 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico.

