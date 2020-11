Cuggiono: Covid, ancora una settimana difficile

La sintesi della settimana è molto pesante: 4 decessi per Covid-19 e 179 cittadini positivi (12 in più solo oggi), mentre le quarantene scendono a circa 180 persone.

Prosegue, purtroppo, la crescita dei contagi e della diffusione del Coronavirus nella comunità cuggionese. "Vi è un rallentamento - ci commenta il sindaco di Cuggiono Giovanni Cucchetti - ma non possiamo di certo dire che siamo fuori da questa seconda ondata. Anzi, anche questa settimana è stata molto pesante per le nostre comunità. Ma per guardare il lato buono, per fortuna iniziano ad esserci diverse guarigioni".

Inoltre, è notizia di oggi dell'inizio della quarantena obbligatoria per una classe della secondaria di primo grado (medie).

"Raccomando sempre grande attenzione e rispetto delle norme - commenta il sindaco - solo con l'impegno di tutti potremo uscire da questa situazione".

