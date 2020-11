Municipio di verde per l'Infanzia

Le facciate del Municipio di Canegrate, nella giornata di oggi (venerdì 20 novembre), si illuminano di verde per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Venuto a conoscenza dell'opportunità, non se lo è fatto dire due volte. Il Comune di Canegrate ha aderito da subito alla proposta di Associazione nazionale dei Comuni italiani e Ordine degli psicologi di illuminare a verde le facciate del Municipio nella giornata di oggi (venerdì 20 novembre), dedicata alla promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. "Il nostro Comune - si spiega in una nota - aderisce con entusiasmo , la crisi sanitaria del 2020 ha imposto e impone un costo altissimo a bambine e bambini, ragazze e ragazzi, rinunciare al tempo della scuola , della socialità, dello sport, della musica, del teatro. Eppure dentro di loro c'è una forza inarrestabile, la stessa delle foglie verdi che ogni primavera, vibrando, ci dicono che la vita scorre". Canegrate ha quindi scelto di far risplendere la facciata del municipio di via Manzoni del verde della speranza, dei bambini e di tutti. Speranza di uscire al più presto dall'emergenza Covid-19. E speranza che nessun bambino abbia mai più a patire in alcuna latitudine forme di violenza e sopruso.

