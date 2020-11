Sport in via Fratelli di Dio

L'Amministrazione comunale del sindaco Massimo Cozzi ha dato alla cittadinanza uno spazio per la pratica del fitness in via Fratelli di Dio a Nerviano.

Tanto attesa, è diventata realtà. I cittadini di Nerviano potranno disporre di un'area in più per potersi tenere in forma. L'Amministrazione comunale del sindaco Massimo Cozzi ha, infatti, dato alla cittadinanza uno spazio per la pratica del fitness in via Fratelli di Dio. Un'iniziativa voluta, spiega lo stesso primo cittadino, "Per valorizzare ulteriormente quest'area verde, con gli strumenti che saranno naturalmente a disposizione di tutti". La realizzazione della piccola cittadella sportiva ha comportato un costo di circa 2000 euro che, spiega il sindaco, "Facevano parte di un intervento di miglioria inserito nell'appalto del verde". Un'area che, quindi, fonderà l'elemento della preziosità ambientale con quello della possibilità di praticare una buona attività sportiva.

