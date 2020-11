Influenza: un centinaio di vaccini

Altri vaccini antinfluenzali, oltre a quelli ricevuti prima, sono arrivati o stanno per arrivare ai medici di Turbigo. "Nel mio caso, ulteriori 100 dosi - dice il dottor Perrone".

Altri vaccini antinfluenzali, oltre a quelli ricevuti nelle scorse settimane, sono arrivati o stanno per arrivare ai medici di Turbigo. "Per quanto riguarda il nostro studio (il centro medico di medicina generale di via Volta) - spiega il dottor Bruno Antonio Perrone - e nel mio caso specifico, ne ho avuti, proprio in queste ore, ulteriori 100 dosi, così da poter proseguire con la campagna di vaccinazione, attualmente in corso. Voglio ricordare ai pazienti di contattarci per prenotare; questo per programmare un calendario con i singoli orari, al fine di scaglionare, in piena emergenza Covid-19, le prestazioni". Dopo, insomma, il primo quantitativo, adesso, appunto, altri vaccini potranno essere a disposizione. "Vaccinazioni che seguono e seguiranno indicazioni specifiche in base alle differenti categorie dei soggetti interessati - conclude - Ossia, si è cominciato e si andrà avanti, inizialmente, con gli over 65 con patologie e, a seguire, poi, gli over 65 senza, gli under 65 con patologie e gli under 65 senza".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro