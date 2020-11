Tari rinviata a fine gennaio

L'emergenza che, purtroppo, continua. Le già tante, mille difficoltà con le quali ci si sta confrontando e, allora, ecco che si è deciso per lo slittamento della terza rati della Tari.

L'emergenza che, purtroppo, continua. Le già tante, mille difficoltà con le quali ci si sta confrontando e, allora, ecco che si è deciso per lo slittamento della terza rati della Tari. "In accordo con il Consorzio dei Comuni dei Navigli - spiega l'assessore al Bilancio di Castano, Alessandro Landini - nell'ultima assemblea si è, appunto, stabilito di rinviare il pagamento della tassa rifiuti, in scadenza a dicembre, al 31 gennaio 2021. Un ulteriore 'boccata d'ossigeno' per andare incontro sia alle famiglie sia ai commercianti castanesi".

