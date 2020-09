Tari: sconti ai commercianti

Lo annuncia l'assessore al Bilancio di Castano Primo, Alessandro Landini: "In anno difficile, abbiamo deciso di scontare la Tari con il 15% ad oltre 200 commercianti castanesi".

Sconti sulla Tari per oltre 200 commercianti. In un anno certamente complesso a causa dell'emergenza Coronavirus e delle conseguenti difficoltà che, appunto, le attività commerciali hanno dovuto subire, insomma, l'Amministrazione comunale di Castano Primo ha deciso di muoversi anche in questa direzione. "Come guida della città - spiega l'assessore al Bilancio, Alessandro Landini - ci siamo confrontati per mettere in campo un ulteriore tassello di vicinanza e sostegno al territorio. Nello specifico, come detto, andremo a scontare più di 200 commercianti con il 15% e l'intera somma sarà interamente sostenuto dal bilancio comunale. Una scelta, lo ripeto, che va incontro alle esigente delle nostre realtà commerciali e dell'attenzione da parte di ciascuno di noi ai castanesi".

