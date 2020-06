Posticipate Tari e Imu

La comunicazione direttamente dall'assessore Alessandro Landini. "La seconda rata della Tari è stata spostata al 30 settembre. La stessa data anche per quanto riguarda l'Imu".

Due scelte comunicate proprio nelle scorse ore direttamente dall'assessore Alessandro Landini. Più precisamente, si tratta del posticipo di due imposte che gravano in modo particolare sulle famiglie e sulle imprese, ossia da una parte la Tari, dall'altra l'Imu. "Per quanto concerne, allora, la prima, appunto la Tari - spiega - la seconda rata, prevista per la fine di giugno, è stata spostata al 30 settembre; questo grazie al prezioso confronto fatto con il Consorzio dei Navigli. Quindi, l'altra decisione certamente importante è relativa proprio all'Imu, anch'essa posticipata e ciò potrà avvenire tramite una semplice mail di autocertificazione all'ufficio Tributi, per comunicare la volontà di spostare il pagamento, che dovrà essere effettuato entro il 30 settembre. Ovvio, non è molto, ma per il bilancio di Castano sono scelte significative e che abbiamo voluto adottare per cercare di rendere la ripresa più facile e serena possibile".

