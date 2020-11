Libri a... domicilio

L'Amministrazione comunale di Casorezzo, retta dal sindaco Pierluca Oldani, organizza un servizio di prestito a domicilio. Un'iniziativa in un periodo di emergenza e quarantena.

L'isolamento, forzato o fiduciario, nel proprio domicilio a causa della pandemia impone inevitabilmente un ripensamento della modalità di gestire il proprio tempo. Il Comune di Casorezzo, al riguardo, un'idea la lancia e indica anche la sua modalità per consentirne la realizzazione. Il discorso suona così: cari cittadini, perché non impiegare questo tempo immergendosi in una buona lettura? Da giovedì 26 novembre, l'Amministrazione comunale retta dal sindaco Pierluca Oldani organizza un servizio di prestito a domicilio. Per potersi garantire il servizio sarà necessario inoltrare una email all'indirizzo di posta elettronica biblioteca [at] comune [dot] casorezzo [dot] mi [dot] it. "Raccoglieremo le prenotazioni - spiega lo stesso Oldani in una nota - e consegneremo i libri a casa al giovedì dalle 16 in poi". Se i lettori non possono andare alla biblioteca, insomma, la biblioteca entra in casa dei lettori consentendo loro di trovare nella lettura uno strumento anche per poter alleggerire in modo significativo il periodo di forzata permanenza a casa.

