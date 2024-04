Una stele a memoria

Troneggerà davanti al palazzo Municipale e sarà dedicato ai caduti e ai cittadini ebrei perseguitati tra il 1933 e il 1945.

Troneggerà davanti al palazzo Municipale e sarà dedicato ai caduti e ai cittadini ebrei perseguitati tra il 1933 e il 1945. Il Comune di Parabiago ha deciso di creare un nuovo "Luogo della memoria". Nel luogo l'Amministrazione comunale metterà una stele con la scritta "A perenne memoria dei milioni di bambini, donne e uomini innocenti uccisi nei campi di sterminio nazifascisti". In aggiunta comparirà una frase di Liliana Segre "L'indifferenza è più colpevole della violenza stessa". Un'iniziativa pensata dalla giunta parabiaghese, come si legge nella delibera, "per ricordare laShoha, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonchè coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio e a rischio della propria vita hanno salvao altre vite e protetto i perseguitati".

