Tra i termini che l'emergenza pandemica ha portato alla ribalta ne spicca uno: complottismo. Il concetto ha percorso, di quando in quando, la storia dell'umanità. A torto o a ragione. A Casorezzo il tema potrà essere approfondito nel corso di una serata in programma venerdì 29 aprile alle 21 alla biblioteca comunale di piazza Griga. Spunti di riflessione verranno dal libro di Danilo Sacco intitolato appunto 'Siamo tutti complottisti?', volume dal titolo un po' provocatorio di cui si potrà discutere direttamente con il suo autore. La biblioteca, nel presentare la serata, parla del libro come di "Un'opera interessante per capire la realtà dei nostri giorni e per cercare di comprendere il limite tra verità e menzogna".

