Il Liceo di Arconate si presenta

Il Liceo di Arconate e d’Europa propone la sua offerta formativa per il prossimo anno scolastico: open day, microlezioni in lingua straniera e incontri per i genitori on-line a partire dal 25 novembre.

Il LAE si presenta per vivere oggi, imparare da ieri e sognare il domani. La complessa situazione sanitaria in atto non ferma il progetto di Orientamento in Ingresso del Liceo linguistico statale di Arconate e d’Europa (LAE) che offre un ampio ventaglio di attività per farsi conoscere. “Il nostro Liceo si distingue per essere una realtà piccola ma dinamica, radicata nel territorio e , al tempo stesso, proiettata verso l’Europa, che mette la persona (o meglio le persone) al centro della propria azione didattica ed educativa-spiega il Dirigente Scolastico Emanuele Marcora- Il LAE si concepisce come una realtà in cammino che da quasi vent’anni offre un progetto di scuola che coniuga tradizione e innovazione”. Proprio le innovazioni tecnologiche verranno in aiuto alla presentazione dell’offerta formativa che si snoderà con una serie di appuntamenti dedicati agli studenti e alle famiglie tramite la piattaforma Google Meet. Si tratta di due Incontri on –line dedicati ai genitori mercoledì 25 novembre alle ore 18,30 e alle ore 20,30; un Open Day on-line sabato 28 novembre dalle ore 9,30 alle 11,30; una serie di Microlezioni con i docenti di Lingue straniere sabato 12 dicembre e sabato 9 gennaio dalle ore 9,30 alle 11,30; è prevista anche una serata di conoscenza e presentazione mercoledì 13 gennaio alle 20,45 (in presenza presso il salone dell’oratorio di Arconate in via Beata Vergine 4, oppure on-line in base alle disposizioni per l’emergenza sanitaria).È necessario iscriversi ad ogni evento, consultando il sito https://sites.google.com/omnicomprensivoeuropeo.edu.it/orientamento-lae/... gli interessati potranno anche visitare virtualmente la scuola e sentire dalla viva voce degli alunni protagonisti i buoni motivi per iscriversi al LAE. Su appuntamento, la referente prof.ssa Martina Baroni è disponibile ad organizzare incontri per le Scuole Secondarie di Primo Grado e per i genitori interessati a colloqui individuali (orientamento [at] omnicomprensivoeuropeo [dot] edu [dot] it). Con il motto internazionale ‘Live for today, learn from yesterday, dream of tomorrow’, l’Istituto propone infatti un piano studi tradizionale dal lunedì al venerdì, arricchito da attività di potenziamento e dalla personalizzazione del percorso nel Triennio in Plus Inglese ed Economico; molteplici le attività pomeridiane, la possibilità di certificazioni e progetti internazionali sempre con l’obiettivo dell’attenzione alla persona e dell’innovazione digitale.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro