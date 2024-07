Francobolle per i 100 anni della Vigezzina Centovalli

Un francobollo dedicato alla Ferrovia Vigezzina Centovalli in occasione del suo centenario.

Un francobollo dedicato alla Ferrovia Vigezzina Centovalli in occasione del suo centenario. Un'iniziativa in grado di attirare l’attenzione degli appassionati di filatelia: la Ferrovia Vigezzina-Centovalli è protagonista, insieme ad altre tre realtà, dell’emissione di un francobollo appartenente alla serie tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico” dedicato al mondo senza tempo delle ferrovie a cura del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

