E-twinning ad Arconate

Si chiama e-twinning ed è una piattaforma virtuale, sicura e gratuita ad uso delle scuole, per comunicare, collaborare e condividere idee; è il mezzo attraverso il quale la didattica lascia i confini arconatesi, per aprirsi alle idee comunitarie. Lanciata nel 2005 dalla Commissione Europea, è solo negli ultimi anni che ha registrato un vero e proprio boom di adesioni e conta ora un network di oltre 211 mila scuole e 110 mila progetti realizzati. Anche il liceo di Arconate ha da qualche tempo preso parte a questo gemellaggio virtuale, unendosi a questo spazio sociale, che consente a più scuole nella Comunità Europea di sviluppare progetti sotto forma di video, scritti o dibattiti, da utilizzare, ovviamente in lingua, per favorire la discussione su temi sensibili, quali l’ambiente, il cyberbullismo, il concetto di Unione; per stimolare il confronto tra studenti di paesi diversi circa le proprie idee di futuro, sensazioni o prospettive. Già diversi i progetti portati avanti dal liceo arconatese, di cui uno, per esempio, che non può non essere citato: realizzato in periodo di lockdown dalla collaborazione di scuole provenienti dall’Italia, dall’Estonia, dalla Germania, dalla Francia, dalla Grecia, dalla Norvegia, dalla Romania, dalla Spagna e dalla Turchia, è stato chiamato “stay home stay safe”. Quest’ultimo ha favorito la discussione delle tematiche connesse a questo periodo così particolare per il mondo intero è stato molto apprezzato da studenti e professori. La piattaforma è infatti visibile solo a insegnanti e partecipanti di un progetto, in modo che questi possano incontrarsi e collaborare in maniera totalmente sicura. L’utilizzo di questa risorsa all’interno del liceo è trasversale e ne fruiscono sia gli studenti del primo biennio, sia gli studenti del triennio finale. Non c’è una cadenza prestabilita per l’attivazione di un progetto, ma anzi esistono progetti annuali, altri semestrali e altri addirittura mensili, che per essere attivati richiedono sempre e in ogni caso il benestare del Ministero. Per questo motivo, insieme con il beneficio che gli stessi studenti ne stanno derivando, il liceo si apre ad un numero sempre maggiore di questi progetti di crescita interculturale ed è pronto a fornire tutte le informazioni necessarie, non solo relative a e-twinning nei giorni di incontri con i genitori il 25 novembre e il 13 gennaio e di open day online il 28 di novembre.

