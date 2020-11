Cure Covid a casa: "Fermi alla primavera"

Cure a casa dei pazienti Covid, parla il segretario nazionale della Federazione dei medici di famiglia (Fimmg), Silvestro Scotti: "Fermi alle indicazioni ricevute tra marzo e aprile".

Cure a casa dei pazienti Covid: "Fermi alle indicazioni che abbiamo ricevuto tra marzo e aprile". Stavolta a parlare è il segretario nazionale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (Fimmg), Silvestro Scotti, che, proprio qualche giorno fa, interpellato dall'Ansa, appunto così si è espresso. Un tema, insomma, sempre più al centro dell'attenzione, perché in un periodo complesso come quello dell'emergenza Coronavirus , è fondamentale che ci siano linee guida chiare e precise. "Come ci muoviamo, allora? Quali le terapie seguite? - continua - Trattiamo gli assistiti con paracetamolo, ibuprofene e vitamine in prima battuta. Se, invece, la febbre si protrae, anche antibiotici e cortisone. E qualora sopraggiunga la dispnea e la saturimetria scende troppo, indichiamo l'ospedale

