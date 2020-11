Un altro decesso e 149 positivi

"Oggi, abbiamo bisogno di vicinanza, di solidarietà e di condivisione degli obbiettivi - spiega il sindaco Giovanni Cucchetti - Teniamo alta la nostra attenzione perché siamo in piena emergenza".

Anche oggi, putroppo, le notizie non sono buone con un incremento di 25 nuovi positivi e un ulteriore decesso: "Ho appreso del decesso di un nostro concittadino ricoverato in ospedale - spiega il sindaco - Ho contattato i familiari a cui ho manifestato le condoglianze mie e di tutta la comunità.

Il numero dei casi positivi sale a 149 (+23 nuovi casi in 5 giorni) di cui 16 ricoverati in ospedale; 175 sono invece i concittadini in quarantena e permangono in isolamento fiduciario.

In questi giorni sono 12 le persone positive che hanno ricevuto l'esito negativo del tampone di controllo. Auguriamo a loro un buon ritorno alla normalità e a tutti i gli altri, soprattutto a chi è ricoverato in ospedale, rivolgiamo un grande augurio per una rapida guarigione.

Continuiamo ad essere prudenti e usare tutte le cautele che ben conosciamo quali indossare sempre la mascherina nei luoghi pubblici e all'aperto, evitare assembramenti, rispettare il distanziamento e lavarsi o igienizzarsi spesso le mani.

Non usciamo se non per motivi di salute, lavoro e di reali necessità. Chiediamoci sempre se è proprio indispensabile uscire o se è possibile aspettare e uscire qualche volta in meno".

Una precisazione per quanto riguarda la spesa, il Governo chiarisce che ci si può recare in un Comune confinante se c’è risparmio.

