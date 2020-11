Canegrate: Nido chiuso

Troppi contagi, occorre chiudere. A malincuore, il Comune di Canegrate rende noto di dover procedere alla chiusura dell'asilo Nido fino al 30 novembre.

Troppi contagi, occorre chiudere. A malincuore, il Comune di Canegrate rende noto di dover procedere dall'inizio della settimana entrante alla chiusura dell'asilo Nido fino al 30 novembre. "Una catena di contagi tra il personale - scrive l'Amministrazione comunale - ci ha imposto prima la chiusura di due bolle del Nido e ora dell'intera struttura. Ci teniamo a farvelo sapere, non sono i bimbi a trasmettere il contagio , i bimbi pagano il prezzo dei contagi tra gli adulti, in famiglia e non solo". E per evitare che loro, i piccoli ospiti della struttura, possano correre rischi particolari, ecco la decisione drastica ma inevitabile visto il precipitare degli eventi. "Nell'asilo nido comunale - prosegue la nota del comune - si era creata una situazione che rendeva impossibile far funzionare il servizio e, a tutela della salute di tutti, abbiamo deciso che da lunedì 16 novembre il servizio è chiuso per tutti". La chiusura forzata porta con sé, specifica la giunta di via Manzoni, la sospensione del pagamento delle rette. Tutto è rimandato al 30 novembre quando il Nido riaprirà i battenti.

