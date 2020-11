Canegrate: il Municipio si illumina

"La recente illuminazione artistica del Municipio - spiega il Comune in una nota - rientra nei lavori di riqualificazione della rete di illuminazione pubblica".

Sulla sua facciata splende una bella luce tricolore. A testimoniare l'importanza dell'unità nazionale specie in un momento di criticità come questo così come il suo saldo amore per il paese. Il Comune di Canegrate ha realizzato quest'illuminazione strizzando sì l'occhio all'aspetto sociale, ma anche a quello ecologico. Ha, infatti, fatto ricorso alla tecnologia a led. "La recente illuminazione artistica del Municipio - spiega il Comune in una nota - rientra nei lavori di riqualificazione della rete di illuminazione pubblica". Un discorso che non parte oggi, bensì ha posto le sue radici nel mese di marzo di tre anni fa quando, spiega il comune, "avevamo deliberato la completa sostituzione delle lampade di sodio e al mercurio con quelle a led bene per l'ambiente". Un bene che si traduce, "Nel risparmio energetico superiore al 50 per cento con la conseguente riduzione di emissioni CO2". E già che c'è il comune, attraverso le parole del sindaco Roberto Colombo, mette ordine sugli interventi di introduzione del nuovo sistema illuminante che prevede di realizzare a integrazione di quelli già eseguiti su altre zone tra cui piazza Matteotti. Si tratta complessivamente di una trentina di vie per alcune delle quali si procederà anche alla sostituzione di nuove lampade a Led già installate con altre dotate di maggiore efficienza.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro