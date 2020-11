La gestione del campo sportivo

La giunta di Arluno, del sindaco Moreno Agolli, ha promosso una manifestazione di interesse. Chi si aggiudicherà il servizio dovrà occuparsi di gestire campo principale, campo d'allenamento e impianto di illuminazione.

Di Arluno è una delle eccellenze e non solo sul piano sportivo. Per questo il campo di via della Repubblica abbisogna di essere gestito in modo adeguato e capillare a beneficio di chi se ne serve. La giunta del sindaco Moreno Agolli ne è consapevole e ha per questo promosso una manifestazione di interesse. Chi si aggiudicherà il servizio dovrà occuparsi di gestire campo principale, campo d'allenamento e impianto di illuminazione. Il servizio coprirà l'ambito temporale che va fino al 31 agosto 2021 con la possibile proroga di un altro anno- Il comune stabilisce minuziosamente all'interno del documento con cui disciplina tale manifestazione di interesse ciò a cui l'aggiudicatario dovrà sottostare, tenendo presente che l'attività principale svolta nella struttura è il gioco del calcio. Si parte con il "rispettare e far rispettare il Regolamento comunale per l'utilizzo delle strutture e dei locali, degli impianti e degli attrezzi e di ogni altro bene comunale avuto in consegna". Gli altri due punti concernono la vigilanza e la custodia degli impianti e la manutenzione del campo, ovvero soprattutto del manto erboso ed escludendo gli impianti di illuminazione. Le società interessate avranno tempo per avanzare la loro candidatura fino al 19 novembre. Pur nel momento di forzata sospensione dell'attività sportiva a livello dilettantistico, il Comune getta, quindi, le basi per il futuro gestionale di una delle sue strutture più utilizzate e apprezzate.

