Covid Castano: altri 59 casi di positività

Continua, purtroppo, l'aumento dei positivi al Covid-19 a Castano. "Abbiamo 59 nuovi casi - dice il sindaco Giuseppe Pignatiello - La situazione è davvero difficile. Dobbiamo essere ancora più forti e responsabili. Mi raccomando: continuiamo a seguire le regole e le indicazioni ci sono state date".

