Vaccini Castano: una data in più?

La 'Casa dei Castanesi' è pronta per le vaccinazioni antinfluenzali. Intanto, il sindaco ha contattato Ats per chiedere di avere anche un'altra data oltra a quella stabilita.

La volontà è di poter avere a disposizione anche un'altra data oltre a quella già stabilita. Ora si attendono le indicazioni, ma, intanto, la 'Casa dei Castanesi' di via Moroni a Castano è pronta per accogliere, il prossimo 21 novembre, i medici di medicina generale in occasione delle vaccinazioni antinfluenzali. "Siamo soddisfatti, inoltre, per l'adesione all'iniziativa da parte di due medici pediatri - ha scritto il sindaco Giuseppe Pignatiello - In questi giorni, poi, mi sono confrontato con Ats per capire lo stato della situazione. Come confermato dalla stessa, la situazione è precaria e rallentata a causa di alcuni ritardi, oltre al fatto che i vaccini a disposizione sono in quantità minima essenziale. Per questo, ho concordato con la stessa l'opportunità di avere un'altra data per eseguire le vaccinazioni in città. Non appena avrò nuove indicazioni ve le comunicherò tempestivamente".

