Buscate piange il suo ex parroco

Si è spento nella giornata di martedì 10 novembre, all'età di 79 anni, don Emilio Colombo, parroco a Buscate dal 2001, subentrato a don Gesuino, fino al 2007, anno in cui si trasferì a Casterno, di Robecco sul Naviglio, per concludere i suoi anni di pastorale. Affetto dal morbo di Parkinson, malattia contro la quale ha lottato negli ultimi anni, era originario di Magenta. Il fratello era il senatore Ambrogio Colombo, personalità di spicco del territorio, già sindaco di Magenta nel 1972. Ordinato sacerdote nel 1965, all'età di 24 anni, ha prestato la sua opera pastorale dapprima a Cantù, poi a Milano, Limbiate, Parabiago, Nerviano, Cornate d'Adda e Buscate. Da qui si trasferì a Robecco sul Naviglio, località Casterno, dove rimase parroco fino al 2016, anno in cui è tornato a risiedere presso la città natale. Le esequie si svolgeranno venerdì 13 novembre, alle 15.30, presso la basilica di San Martino in Magenta.

