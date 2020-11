Canegrate: una serie di lavori

Strade, marciapiedi, edilizia residenziale pubblica, palestra e scuole. Il novero dei lavori pubblici in corso in questo periodo a Canegrate non lascia a margine alcun aspetto.

Strade, marciapiedi, edilizia residenziale pubblica, palestra e scuole. Il novero dei lavori pubblici in corso in questo periodo a Canegrate nonostante il Covid-19 non lascia a margine alcun aspetto. Le vie Milite Ignoto e Volontari della Libertà sono state interessate da interventi di "Sistemazione della pavimentazione in pietra" come spiega il Comune in una nota. La vera e propria pavimentazione stradale è invece stata oggetto degli interventi sulle vie San Rocco e Puccini. "Sono inoltre iniziati - specifica la giunta del sindaco Roberto Colombo - i lavori di riqualificazione della via D'Annunzio e in particolare per quanto concerne la messa in sicurezza dei marciapiedi ivi presenti". Interventi che vanno a porsi a rinforzo tanto della funzionalità quanto della sicurezza degli assi viari su cui sono stati eseguiti. Un occhio deciso è stato dato anche all'aspetto dell'edilizia residenziale pubblica con un intervento su un appartamento di via Cavour riguardante, spiega sempre il comune, "Interventi di manutenzione all'impianto idrico e di scarico dei servizi igienici e della cucina e risanamento dell'intonaco civile nonché tinteggiatura dell'intero appartamento rendendolo abitabile ed adeguato per l'assegnazione in locazione". Il terzo filone dell'intervento concerne, spiega il comune, "La copertura del passaggio di collegamento della palestra tensostruttura di via dei Partigiani". Nello specifico, i lavori sono stati appaltati e affidati alla ditta e, aggiunge la nota emessa dal municipio di via Manzoni, "Si tratta di una struttura metallica e policarbonato, parapetti di protezione e illuminazione del percorso coperto". Via libera, non da ultimo, ai lavori di messa in sicurezza delle scuole dell'Infanzia 'Gianni Rodari'. In questo caso si parla, invece, di "Manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di sicurezza alla recinzione e ai cancelli pedonali e carrabili".

