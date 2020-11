'Casa dei Castanesi' per i vaccini

A disposizione dei medici e di Ats la struttura di via Moroni. Qui, allora, il 21 novembre (su prenotazioni) verranno effettuate le vaccinazioni contro l'influenza.

La 'Casa dei Castanesi' per le vaccinazioni antinfluenzali. "Quest'anno per garantire maggiore sicurezza e distanziamento - spiega il sindaco di Castano Primo, Giuseppe Pignatiello - abbiamo messo a disposizione dei medici e di Ats la nostra struttura di via Moroni. Un tassello in più per far fronte ad un periodo già difficile e lungo e che ci vede tutti in prima linea". Più nello specifico, allora, il prossimo sabato 21 novembre, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, l'Asst effettuerà, appunto, nei locali dell'ex scuola Media, i vaccini contro l'influenza. Da sottolineare che il servizio è su prenotazione e quest'ultima, pertanto, potrà avvenire chiamando i numeri 800.638.638 (da linea fissa) oppure 02/999599 (da cellulare) o, ancora, online sul sito https://prenotasalute.regione.lombardia.it. "Le dottoresse Lodi e Saccani - conclude l'avviso - faranno le vaccinazioni ai propri pazienti di età compresa tra 2 e 6 anni non compiuti dopo il 23 novembre, sempre presso la 'Casa dei Castanesi', con tempi e modalità da definirsi direttamente con le pediatre".

