Legnano: il consiglio entra nel vivo

La prima seduta è stata di carattere burocratico con insediamenti di sindaco, giunta e consiglieri. Sabato 14 novembre alle 8.45, in modalità videoconferenza vista l'emergenza Covid-19, il consiglio comunale di Legnano entrerà, però, nel vivo del dibattito politico. I punti iscritti all'ordine del giorno sono sedici. Il primo concerne la dichiarazione di apertura della seduta ai sensi del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del consiglio comunale, l'ultimo una mozione del gruppo consiliare di opposizione 'Toia sindaco' riguardante la pulizia stradale e pedonale in piazza Mercato. In mezzo sette interrogazioni: interventi comunali per la pandemia (Movimento dei cittadini), gestione della pandemia nel comune di Legnano (Toia sindaco) , emergenza coronavirus e mappatura delle situazioni di disagio economico (Lega Salvini premier), questione Accam, vendita all'asta dell'ex piattaforma ecologica e dei terreni adiacenti (Movimento dei cittadini) e demolizione dello stabile tra le vie Macallè e Toselli (Lega Salvini premier). Seguiranno poi la comunicazione del presidente del consiglio comunale sulla designazione dei capigruppo, l'istituzione delle commissioni consiliari permanenti, l'assegnazione dei loro componenti e la mozione del gruppo 'Toia sindaco' sulla sospensione del pagamento delle strisce blu fino al 31 dicembre 2020. Punti sui quali è previsto un dibattito serrato.

