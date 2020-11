Arconate: interventi di sanificazione

Sanificazioni straordinarie ad Arconate, come spiega l'assessore Francesco Colombo. Vigili del fuoco e operatori della cooperativa in servizio in Comune nelle aree più frequentate.

Sanificazioni straordinarie ad Arconate, come spiega l'assessore Francesco Colombo. "Voglio ringraziare i Vigili del Fuoco Volontari di Inveruno - ha scritto - che l'altro giorno hanno svolto un’operazione di sanificazione straordinaria delle aree pubbliche di maggiore affollamento in paese. In queste ore, invece, gli operatori della cooperativa in servizio presso il Comune hanno ripreso e riprenderanno le sanificazioni nelle zone più frequentate".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro