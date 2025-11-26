Il volume di Ottolini accompagna il lettore dentro un mondo delicato e onirico, dove i sogni diventano chiave di lettura della realtà e occasione per interrogarsi.

Sabato 29 novembre, alle 16.30, Palazzo Taverna aprirà le sue sale a un pomeriggio sospeso tra parole, musica e immaginazione, con l’incontro con lo scrittore Massimo Ottolini, ospite per presentare il suo libro I sogni di Giselle. Un appuntamento che unisce letteratura e suggestioni sonore, pensato non solo per gli appassionati di libri, ma per chiunque voglia concedersi un momento di ascolto e bellezza nel cuore del nostro territorio.

Il volume di Ottolini accompagna il lettore dentro un mondo delicato e onirico, dove i sogni diventano chiave di lettura della realtà e occasione per interrogarsi su desideri, paure e speranze. Un racconto che parla al presente, ma con un linguaggio capace di sfiorare corde profonde ed emozionali, rendendo il viaggio narrativo qualcosa di intimo e personale.

A guidare il dialogo con l’autore sarà Patrizia Bottini, che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle tematiche e delle suggestioni contenute nel libro, mentre le note del Maestro Michael Fuschino renderanno l’atmosfera ancora più evocativa, intrecciando parole e musica in un’unica esperienza sensoriale.

L’iniziativa si inserisce nel calendario delle proposte culturali autunnali del territorio e rappresenta un’occasione preziosa per vivere Palazzo Taverna non solo come spazio storico, ma come luogo vivo, capace di accogliere storie, arte e comunità. L’appuntamento è aperto a tutti: un invito a fermarsi, ad ascoltare e, perché no, a sognare insieme.

