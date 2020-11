Centenario morte Previati: eventi annullati

Tutto annullato, in fondo come era prevedibile. Niente eventi, insomma, a Castano, a chiusura del centenario della morte di Gaetano Previati, in programma proprio per questo weekend.

Tutto annullato, in fondo come era prevedibile. Niente eventi, insomma, a Castano, a chiusura del centenario della morte di Gaetano Previati, in programma proprio per questo weekend (7 e 8 novembre). "Non senza un pizzico di tristezza, anche per tutto il lavoro svolto, comunico che giustamente gli appuntamenti in calendario nel fine settimana non ci saranno - scrive l'assessore Luca Fusetti - La presentazione del libro e le visite al Museo Civico dove è conservata la pregevole Via Crucis e al porticato del cimitero che ancora conserva le impronte pittoriche, che erano organizzate con la collaborazione del FAI (Fondo Ambiente Italiano), verranno recuperate quando possibile".

