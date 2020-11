Cuggiono Covid: un decesso e 73 positivi

Coronavirus a Cuggiono: c'è, purtroppo, il decesso di un cittadino che era ricoverato in ospedale. Le positività, poi, sono 73, di cui 4 in ospedale e 138 isolamenti.

E' come sempre il sindaco Giovanni Cucchetti a presentare quella che è la situazione Covid-19 a Cuggiono. "Dobbiamo registrare, purtroppo, il decesso di un nostro concittadino ricoverato in ospedale. Ho contattato i familiari a cui ho manifestato le condoglianze mie e di tutti noi. PEr quanto riguarda, invece, le positività, ad oggi, abbiamo 73 casi, di cui 4 ricoverati in ospedale, e 138 persone in quarantena. Permangono in isolamento fiduciario, inoltre, 6 sezioni della scuola dell’infanzia di Cuggiono - scrive il primo cittadino - Continuiamo ad essere prudenti e usare tutte le cautele che ben conosciamo. Solo in questo modo possiamo contenere il virus".

