Un duro messaggio quello del sindaco di Castano, Giuseppe Pignatiello. "Basta, la misura colma. Servono serietà e responsabilità. Chi non crede al virus, non porti criticità agli altri".

Due parole chiare e precise: serietà e responsabilità. "Perché la misura è colma". Basta, insomma, lo dice e lo ripete (come, in fondo, aveva già fatto in altre occasioni), il sindaco di Castano Primo, Giuseppe Pignatiello: "Sento in questi giorni spesso cittadini parlare di un virus che non esiste, di un problema che non c'è e di una presa in giro da parte di tutti nei confronti della popolazione - afferma - Ecco io, purtroppo, per esperienza personale ho dovuto sentire persone, anche castanesi, che si trovano in situazioni di grave difficoltà. Famiglie, ad esempio, con un genitore, un nonno o un parente che stava per essere intubato oppure già intubato. Ho incontrato gente con familiari deceduti a causa di questa pandemia. Pertanto credo che questi commenti siano davvero irrispettosi. A chi non ci crede o ritiene che sia tutto falso, dico di cercare almeno di far sì che le proprie libertà e le proprie scelte non vadano ad intaccare quelle che sono le scelte, le libertà e le vite di altri".

