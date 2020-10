Due comunità scosse nel dolore per la scomparsa di don Bruno Pegoraro. Dopo il mandato nella parrocchia San Giorgio martire di Bernate, è stato nominato parroco della città di Corbetta, dove ha concluso il suo operato pastorale.

La comunità di Bernate Ticino si unisce al cordoglio per la scomparsa di don Bruno Pegoraro. Il sacerdote, classe 1933, è stato parroco di Bernate Ticino dal 1988 al 1992. Un mandato intenso, caratterizzato da una missione pastorale ricca di valori e insegnamenti. Così lo ricordano i tanti parrocchiani bernatesi, profondamente addolorati da tale perdita.

Don Bruno, dopo il mandato nella parrocchia San Giorgio martire di Bernate, è stato nominato parroco della città di Corbetta, dove ha concluso il suo operato pastorale nel 2008, per raggiunti limiti d’età. Nonostante la sua origine padovana, don Bruno ha scelto di trascorrere la pensione proprio nella città di Corbetta, dove è diventato parroco emerito. Uomo di grande cultura e profondo sentimento di servizio verso il prossimo, che lo ha portato a fondare il centro di accoglienza a Magenta e il centro missionario del magentino.

Una vita, quella di don Bruno, dedicata alla fede e al servizio al prossimo.

Il funerale sarà celebrato lunedì 2 novembre 2020 alle 15.30 nella Chiesa parrocchiale di Corbetta, città che si stringe al dolore per questa perdita con una giornata di lutto cittadino.

"La nostra Comunità Corbettese è stata scossa da una gravissima perdita. Siamo tutti orfani di Don Bruno Pegoraro, uomo buono, giusto ed illuminato che fino alla fine ha saputo essere guida con devota passione per tutta la Comunità Parrocchiale - ha commentato il sindaco Marco Ballarini - Ho deciso di proclamare il Lutto Cittadino per Lunedì 2 Novembre, in segno di rispetto e di espressione di cordoglio per l’ultimo saluto al nostro Parroco Emerito alle 15.30 presso la Chiesa Parrocchiale.

