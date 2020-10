Biblioteca: eventi annullati

Biblioteca di Inveruno: eventi annullati. "A causa delle recenti disposizioni del DPCM del 24 ottobre 2020 - scrivono - ci vediamo costretti ad annullare le varie iniziative".

Biblioteca di Inveruno: eventi annullati. "A causa delle recenti disposizioni del DPCM del 24 ottobre 2020 - scrivono - ci vediamo costretti ad annullare le seguenti iniziative: mercoledì 28 ottobre, presentazione del libro 'Hotel nordamerica' di Giacomo Mameli; domenica 22 novembre, spettacolo 'Sherlock Holmes e il mastino dei Baskerville' della ditta GiocoFiaba e domenica 29 novembre, spettacolo 'Be free, be happy' di danza controvento. A malincuore dobbiamo annullare anche lo spettacolo teatrale previsto per sabato 19 dicembre 'Coppia aperta, quasi spalancata'. I tempi tecnici e operativi non ci consentono di assicurare la fattibilità di questo appuntamento. Inutile aggiungere quanto questa situazione sia penosa per tutti noi, ma la salute della comunità in questo momento deve essere il nostro primo obiettivo. Ma state con noi! Vi terremo aggiornati sui nuovi sviluppi, su eventuali spostamenti e sulle nuove date, perché state tranquilli che ci rifaremo di tutto".

