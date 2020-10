Bernate: crescono i casi e si ferma una classe dell'infanzia

L’aggiornamento dei casi, accertati da ATS al 27 ottobre, indica un aumento delle persone positive al Coronavirus, per un totale di 11. Positiva anche un'insegnante dell'infanzia, classe in quarantena.

Il comune di Bernate Ticino registra un ulteriore incremento del numero dei contagi. L’aggiornamento dei casi accertati da ATS al 27 ottobre, indica infatti un aumento delle persone positive al Coronavirus, per un totale di 11, tutti domiciliati. Inoltre, il sindaco Mariapia Colombo comunica che, nel tardo pomeriggio di oggi, è giunta la conferma della positività di un’educatrice della scuola dell’infanzia comunale Santa Teresa. Il primo cittadino rassicura che, fin da subito, sono state attivate le necessarie procedure nei confronti di ATS e da domani i bambini della sezione coinvolta resteranno in quarantena. Inoltre, al termine dell’attività didattica di mercoledì 28, sarà effettuata la sanificazione di tutta la scuola dell’infanzia comunale.

Colombo prosegue rassicurando, tramite canali social, la popolazione: “Queste notizie non devono creare allarmismo ma ci devono mettere sempre in guardia in merito al rispetto delle regole a cui dobbiamo scrupolosamente e con coscienza attenerci.”

