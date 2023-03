Bernate in salute

L'Amministrazione Comunale di Bernate Ticino organizza, in collaborazione con l'Avis di Arconate, una giornata di screening alla carotide per i cittadini bernatesi.

L'Amministrazione Comunale di Bernate Ticino organizza, in collaborazione con l'Avis di Arconate, una giornata di screening alla carotide per i cittadini bernatesi. Sabato 15 aprile sarà dunque possibile effettuare una visita gratuita con screening eco color doppler dei tronchi sovraortici, un esame non invasivo dedicato alle carotidi e alle arterie vertebrali. Si tratta di un’ecografia che permette di monitorare la circolazione arteriosa diretta verso il cervello, di valutare i vasi sanguigni e il flusso di sangue al loro interno e di diagnosticare l’eventuale presenza di alterazioni delle pareti dei vasi. Le visite saranno effettuate dal dottr Antonio Cattaneo e dal dottor Fiorenzo Boldrini presso l'ambulatorio di largo Poldo Gasparotto.

