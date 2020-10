Infanzia: sospese le attività in una terza classe

Nella mattinata di martedì 27 ottobre la conferma del numero delle positivà in paese, nel pomeriggio la conferma della sospensione di una terza classe dell'Infanzia. Ieri sera il sindaco Giovanni Cucchetti ha riunito i capogruppo per condividere la situazione.

Parallelamente all'aumento dei casi di positivà in paese, crescono le segnalazioni anche all'interno del mondo della scuola. Dopo la sospensione cautelativa, di ieri, di due sezioni della scuola dell'infanzia, oggi è arriva la comunicazione della sospensione anche della sezione dei 'verdi'.

"Poichè si è manifestato un caso positivo al Covid-19, sentito il medico competetente dell'Istituto, a partire da domani viene sospesa in via cautelativa l'attività didattica in presenza della sezione verde della scuola dell'infanzia di Cuggiono". Anche in questo caso viene attivata la didattica a distanza.

"Vi è grande attenzione e preoccupazione - ci commenta il sindaco Giovanni Cucchetti - l'andamento è serio e va monitorato. In questo momento è innegabile che la crescita è notevole ed esponenziale. Ieri sera (lunedì) mi sono riunito con i capogruppo presenti in Consiglio per condividere la situazione e le preoccupazioni. Il Comune sarà vicino a tutti i cittadini, a cui chiedo grande responsabilità e serietà nel rispetto delle norme di sicurezza".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro