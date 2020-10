Covid Vanzaghello: 34 casi

Sono 34 i casi di positività al Covid-19 a Vanzaghello. "Tutti si trovano presso il proprio domicilio, asintomatici o con lievi sintomi - scrive il sindaco Arconte Gatti - In merito alla scuola, invece, le classi ad oggi in quarantena sono cinque. Si esorta la cittadinanza al rispetto delle misure restrittive previste dalla normativa vigente".

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie!

Scegli il tuo contributo

5€

10€

20€

40€

100€

Altro