Covid: chiusa Materna a Castano

Chiusura in via preventiva della scuola Materna - Ente Morale di via Diaz a Castano Primo. Una situazione di positivià che non riguarda i bambini, ma una persona all'interno.

Covid-19: chiusa in via preventiva la Scuola Materna - Ente Morale di via Diaz a Castano Primo. "Lo 'stop' sarà da questo venerdì (23 ottobre) fino al prossimo martedì, per una situazione di positività riscontrata all'interno - spiega il sindaco Giuseppe Pignatiello - Ci tengo a sottolineare che non si tratta di bambini e non è, nemmeno, una condizione di ricovero e di grave difficoltà. Ci sono alcuni piccoli sintomi, così, adesso, verranno seguiti tutti i protocolli, affinché non ci sia la diffusione del virus nella scuola. Vedremo, quindi, quali saranno le indicazioni di Ats e in base a queste, poi, ci muoveremo in sinergia tra, appunto, Ente Morale e Comune".

