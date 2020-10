L'intento è rendere omaggio a un secolo di sport in città. Cento anni di attività all'insegna della passione, dell'impegno delle varie associazioni, dell'emergere di varie eccellenze.

L'intento è rendere omaggio a un secolo di sport in città. Cento anni di attività all'insegna della passione, dell'impegno delle varie associazioni, dell'emergere di varie eccellenze. Una per tutte, il calciatore Luciano Re Cecconi, uno degli alfieri della Lazio dello scudetto della stagione 1973-1974 scomparso prematuramente in giovane età che da Nerviano è partito per brillare poi, sia pure per un breve periodo, nel firmamento calcistico nazionale. Alla storia dello sport ricamata dal paese in quest'ampio arco temporale e a chi ha fatto sì che si potesse scrivere sarà dedicata una serata in programma venerdì 23 ottobre alle 21 in sala consiliare. Nell'occasione sarà consegnato a quanti hanno contribuito a creare questo mondo sportivo cittadino variegato un riconoscimento. La cerimonia, per via dell'emergenza Covid, è riservata soltanto a coloro che sono minuti dell'invito. La vitalità dello sport sotto il cielo di Nerviano è testimoniata dalla presenza di oltre venti associazioni impegnate nella pratica e nella promozione delle più svariate discipline.

