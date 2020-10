Mattia: scrittore di talento

Il concorso per monologhi teatrali 'Voci dal corridoio' la cui cerimonia di premiazione si è svolta al teatro Astra di San Giustino (Perugia) ha, infatti, incoronato il canegratese 'doc' Mattia Colombo quale re per quest'edizione del concorso per monologhi teatrali.

Talenti scrittori crescono sotto il cielo di Canegrate. E la loro dote varca i confini del territorio cittadino per accedere ad una più vasta platea nazionale. Il concorso per monologhi teatrali 'Voci dal corridoio' la cui cerimonia di premiazione si è svolta al teatro Astra di San Giustino (Perugia) ha, infatti, incoronato il canegratese 'doc' Mattia Colombo quale re per quest'edizione del concorso per monologhi teatrali. A sedurre la giuria è stata la piece 'E poi dritto fino all'assurdo' che è stata poi declinata in interpretazione attorale sul palco da Luca Falleri. La giuria ha parlato per quest'opera di "Viaggio di una mente mobile dentro un corpo fermo, obiettivo che l'autore persegue con leggerezza ma fervore letterario alternando un registro divertente a una dimensione più contemplativa e intensa". Colombo, dal canto suo, cita a titolo di lietezza per il riconoscimento ottenuto uno stralcio del testo della sua opera: "Bei colori , belli, pieni, saturi, le storie assurde sono sature e aiutano a saturare il mondo, male che vada si fanno due risate e basta". Il Comune auspica ora che Mattia possa presentare la sua opera anche al pubblico canegratese.

